Пять балконов обрушились в жилом доме в Тамбовской области

Тамбов, , 17:17 — REGNUM Пять балконов одновременно обрушились в жилом доме в Тамбовской области, сообщает 22 сентября портал Тамбовская жизнь.

ЧП произошло в посёлке Красносвободное. Как утверждают очевидцы происшествия, сначала произошло обрушение верхнего балкона в пятиэажном жилом доме 1986 года постройки. Падение верхнего балкона спровоцировало обрушение ещё четырёх нижних балконов.

В данный момент на месте происшествия работает оперативный штаб ГУ МЧС по Тамбовской области. Сообщается, что жильцы вывдены из здания, пострадавших среди них нет. В доме восстановлено электро‑ и газоснабжение.

Жителям предложены несколько мест временного размещения. Администрация Тамбовского района сообщает, что причина обрушения выясняется.

Напомним, что в прошлом году в Тамбове произошёл инцидент с обрушением остекления балкона в 16-этажном здании новостройки. Фрагменты остекления рухнули недалеко от детской площадки, расположенной возле дома. В результате происшествия никто не пострадал.