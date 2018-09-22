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Пять балконов обрушились в жилом доме в Тамбовской области

Происшествия

В результате происшествия никто не пострадал

Пять балконов обрушились в жилом доме в Тамбовской области
Обломки бетона

Тамбов, 22 сентября 2018, 17:17 — REGNUM  Пять балконов одновременно обрушились в жилом доме в Тамбовской области, сообщает 22 сентября портал Тамбовская жизнь.

ЧП произошло в посёлке Красносвободное. Как утверждают очевидцы происшествия, сначала произошло обрушение верхнего балкона в пятиэажном жилом доме 1986 года постройки. Падение верхнего балкона спровоцировало обрушение ещё четырёх нижних балконов.

В данный момент на месте происшествия работает оперативный штаб ГУ МЧС по Тамбовской области. Сообщается, что жильцы вывдены из здания, пострадавших среди них нет. В доме восстановлено электро‑ и газоснабжение.

Жителям предложены несколько мест временного размещения. Администрация Тамбовского района сообщает, что причина обрушения выясняется.

Напомним, что в прошлом году в Тамбове произошёл инцидент с обрушением остекления балкона в 16-этажном здании новостройки. Фрагменты остекления рухнули недалеко от детской площадки, расположенной возле дома. В результате происшествия никто не пострадал.

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Обрушения зданий
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