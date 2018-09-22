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ВВС Турции нанесли удар по позициям РПК в Ираке

Происшествия

В Турции считают РПК террористической организацией

ВВС Турции нанесли удар по позициям РПК в Ираке
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иракский Курдистан

Багдад, 22 сентября 2018, 16:28 — REGNUM  Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удар по позициям членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб вооруженных сил (ВС) Турции.

«ВС Турции в рамках борьбы с терроризмом провели воздушную операцию в районе Гара», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, в результате авианалета погибли четыре представителя Рабочей партии Курдистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции считают РПК террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена.

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