В городе Сумы возник масштабный пожар на газопроводе

Сумы, Украина, , 16:31 — REGNUM Масштабный пожар возник на газопроводе в украинском городе Сумы, сообщает 22 сентября пресс-служба прокуратуры области. В результате возгорания погиб один человек.

По данным прокуратуры, возгорание произошло 21 сентября в районе микрорайона Барановка на окраине областного центра. Сообщение в дежурную часть о происшествии поступило в 18:43 (местное время). По одной из версий, озвученной начальником полиции города Сумы Павлом Карабутой, злоумышленники залезли в колодец и сняли запорную арматуру задвижки с газораспределительной станции, в результате чего произошла авария.

Около 4 утра в полицию поступило сообщение об обнаружении обгоревшего тела гражданина в доме неподалёку от места происшествия. Погибший оказался 73-летним мужчиной, при жизни работавший газосварщиком.

«Исходя из собранных следствием на месте происшествия материалов, есть все основания утверждать, что вмешательство в работу газопровода осуществил именно погибший», — заявил Павел Карабута.

В качестве мотива вмешательства в работу газопровода предполагается кража металла.

По данным пресс-службы компании «Сумыгаз», подача газа на территории Сумского района прекращена только в селе Токари, прилегающем к областному центру.

Стоит отметить, что данная авария является одной из крупнейших на газопроводе в регионе.