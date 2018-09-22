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В Тамбове в результате ДТП погибли четыре человека

Происшествия

ДТП произошло в субботу, 22 сентября, на пересечении улиц Пролетарская и Мичуринской

В Тамбове в результате ДТП погибли четыре человека
Каток

Тамбов, 22 сентября 2018, 16:06 — REGNUM  В Тамбове легковой автомобиль «Лада Приора» врезался в каток для укладки асфальта. Об этом сообщается на официальном сайте региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в субботу, 22 сентября, на пересечении улиц Пролетарская и Мичуринской. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека (водитель и трое пассажиров), еще один получил различные травмы.

«Автомобиль «Лада Приора» … столкнулся с катком для укладки асфальта», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины аварии.

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Дорожно-транспортные происшествия
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