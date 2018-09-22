«Анжи» одержал вторую победу в РПЛ над «Динамо»

Москва, , 15:54 — REGNUM 22 сентября на стадионе «Арена Химки» в рамках 8-го тура регулярного сезона Российской Премьер-лиги 2018/19 по футболу был разыгран матч между командами «Динамо» (Москва) и «Анжи» (Махачкала). Противостояние завершилось победой гостей.

Единственный мяч в дебюте второй половины матча забил 21-летний форвард национальной сборной Венесуэлы Андрес Понсе — 0:1.

Статистика матча («Динамо"/"Анжи»)

Удары 12/4

Удары в створ ворот 7/3

Процент владения 58%/42%

Поданные угловые 7/4

Нарушения правил 10/11

Одержав вторую победу в РПЛ и набрав 6 очков «Анжи» поднялся на 14-ю позицию. «Динамо» с 10-ю очками временно остался на 6-м месте.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Рыков, Рауш, Хольмен, Шунич, Теттех, Соу, Панченко, Кардозу, Жоаозиньо, Луценко.

«Анжи»: Дюпин, Чансельор, Белоруков, Гиголаев, Новосельцев, Савичев, Кулик, Чайковский, Рабиу, Долгов, Понсе.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Желтые каточки: Чайковский — 15, Новосельцев — 59, Дюпин — 88.

Не забитые пенальти: Луценко — 90+1.

Голы: Понсе 49 — 0:1.