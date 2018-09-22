Во дворе у депутата городского совета в Закарпатье прогремел взрыв

Киев, , 15:54 — REGNUM Во дворе частного дома города Виноградово Закарпатской области Украины произошёл взрыв, сообщает 22 сентября пресс-служба областного управления национальной полиции.

Сообщение о взрыве поступило на линию полиции около 4:30 утра (по Москве). Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, обнаружила во дворе частного дома, принадлежащего жительнице Виноградова 48 лет, повреждённые взрывом ворота и фасад.

Местный новостной портал Mukachevo.net уточняет, что в доме проживает депутат виноградовского горсовета Элиса Сидей.

По факту произошедшего начато расследование. Кроме того, открыто уголовное производство по статье «Умышленное повреждение имущества путём взрыва». Преступникам за совешенное деяние грозит от трёх до десяти лет лишения свободы.

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