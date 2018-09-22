По последним данным, жертвами теракта в Иране стали 24 человека

Тегеран, , 13:29 — REGNUM Число погибших в результате террористического акта на военном параде в Иране возросло до 24 человек. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает иранский телеканал Press TV.

Как ранее сообщало ИА REGNUM сегодня во время военного парада в городе Ахваз, расположенном на юго-западе Ирана, вооруженные боевики открыли стрельбу по зрителям и участникам мероприятия.

Сперва сообщалось о 10 погибших, среди которых был один журналист и 21 пострадавшем.

По последним данным число жертв возросло до 24 человек. Число раненых возросло до 30 человек.

Министр иностранныз дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что за террористических актом стоят США и их сателлиты на Ближнем Востоке.

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