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В центре Москвы украдены 100 шуб из мехового салона

Происшествия

Стоимость похищенного оценивается в 20 млн рублей

Москва, 22 сентября 2018, 12:45 — REGNUM  Уголовное дело возбуждено по факту хищения шуб из мехового салона в центре Москвы, сообщают 22 сентября в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

Как уже установлено, в ночь на 21 сентября трое неизвестных, разбив стекло входной двери, проникли в магазин, который расположен на первом этаже семиэтажного здания, вынесли оттуда 100 меховых изделий, погрузили их в автомобиль марки Jeep и скрылись.

Сообщается, что неизвестные были в медицинских масках, что затрудняет их опознание. Материальный ущерб составляет около 20 млн. рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось, что накануне, 21 сентября, неизвестный похитил 24 обручальных кольца в одном из ювелирных магазинов столицы.

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Кражи
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