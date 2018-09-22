В Германии 11 человек пострадали от пожара

Гельзенкирхен, Германия, , 11:36 — REGNUM Как минимум, 11 человек, включая пятерых детей, пострадали при пожаре в городе Гельзенкирхен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия в Германии, сообщила 21 сентября пожарная служба города.

Пожар произошёл в многоквартирном жилом доме. Вечером, 21 сентября, здесь, по неустановленным причинам, произошло возгорание. Пожарными были эвакуированы с места происшествия 16 человек. Четверо человек были госпитализированы.

На месте инцидента работает следствие, устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.

Напомним, что город Гельзенкирхен находится на западе Германии, население города составляет чуть более 260 тысяч человек. Когда-то Гельзенкирхен назывался «город 1000 огней», благодаря свечению факелов, в которых сжигался лишний газ коксовой печи. По статистике, Гельзенкирхен является городом с самым низким доходом на душу населения в Германии.