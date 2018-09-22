В результатет теракта на военном параде в Иране погибли 10 человек

Ахваз, Иран, , 11:18 — REGNUM По меньшей мере 10 человек погибли в результатет террористического акта во время военного парада в Иране. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает агентство «Тасним».

Напомним, что террористический акт был совершен в иранском городе Ахваз на юге страны, во время проведения военного парада.

Неизвестные вооружённые люди открыли огонь по участникам парада и зрителям. По предварительным данным, в результатет теракта погибли 10 человек, в том числе один журналист. Ещё 21 человек получил ранения.

Отвественность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

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