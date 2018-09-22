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ДНР: Украинские боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе

Происшествия

Киев не соблюдает перемирие

ДНР: Украинские боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе
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«Нарушитель» (стилизация под обложку одноимённого альбома Depeche Mode)

Донецк, 22 сентября 2018, 11:12 — REGNUM  Украинские боевики за минувшие сутки 24 раза нарушили режим прекращения огня на линии фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным военных ДНР, украинские боевики выпустили по территории республики четыре мину калибром 82 мм. Кроме того, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, бронетехника и гранатометы различного типа.

Стоит отметить, что накануне, 21 сентября, военные ДНР зафиксировали 17 случаев нарушения режима перемирия со стороны украинских боевиков.

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Артобстрелы республик Донбасса
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