ДНР: Украинские боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе

Донецк, , 11:12 — REGNUM Украинские боевики за минувшие сутки 24 раза нарушили режим прекращения огня на линии фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным военных ДНР, украинские боевики выпустили по территории республики четыре мину калибром 82 мм. Кроме того, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, бронетехника и гранатометы различного типа.

Стоит отметить, что накануне, 21 сентября, военные ДНР зафиксировали 17 случаев нарушения режима перемирия со стороны украинских боевиков.