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Жителей Астаны приговорили к двум годам тюрьмы за подделку медсправок

Происшествия

Злоумышленники неоднократно изготавливали подложные документы о прохождении медицинского осмотра граждан

Жителей Астаны приговорили к двум годам тюрьмы за подделку медсправок
Николай Ярошенко. Заключенный (фрагмент). 1878

Астана, 22 сентября 2018, 11:23 — REGNUM  Суд Алма-Атинского района Астаны признал вину мужчины и женщины в изготовлении поддельных медицинских справок и приговорил их к двум годам лишения свободы, сообщает 22 сентября издание Tengrinews.kz.

Суд установил, что злоумышленники неоднократно изготавливали подложные документы о прохождении медицинского осмотра граждан. Нарушение было выявлено в мае 2018 года путем мониторинга интернет-ресурсов через «тайного покупателя».

Следствие установило, что подсудимые выдавали 3650 справок в год. Ущерб государственным медицинским учреждениям составил 25,5 млн тенге ($71,6 тыс.).

Напомним, по итогам семи месяцев 2018 года в Казахстане из оборота была изъята 1451 поддельная купюра общей суммой 7,9 млн тенге ($22,2 тыс.), а также иностранная валюта суммой 10 млн тенге ($28,1 тыс.).

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Подделка документов
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