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Бывшая первая леди Германии в нетрезвом состоянии устроила ДТП

Происшествия

Прокуратура подтвердила сообщение, появившееся в прессе

Бывшая первая леди Германии в нетрезвом состоянии устроила ДТП
Franz Richter
Кристиан Вульф и Беттина Вульф

Ганновер, Германия, 22 сентября 2018, 09:50 — REGNUM  Супруга бывшего президента Германии Кристиана Вульфа Беттина Вульф попала в дорожно-транспортное происшествие, будучи нетрезвой за рулем автомобиля, передает телеканал N-TV.

Прокуратура Ганновера подтвердила слухи, появившиеся на этой неделе в немецкой прессе: в отношении Беттины Вульф возбуждено дело о вождении в нетрезвом виде на основании инцидента, произошедшего вечером 17 сентября. От дальнейших деталей прокуратура воздержалась.

Ганноверская газета Neue Presse пишет, что 44-летняя Вульф попала в ДТП в населенном пункте Гроссбургведель под Ганновером: женщина врезалась в дерево, когда ехала одна по шоссе. Она не пострадала, однако тест на содержание алкоголя в крови показал более 2 промилле.

Десять лет назад Кристиан и Беттина Вульф считались «гламурной парой номер один» в Германии. Кристиан Вульф в 2003—2010 годах возглавлял правительство Нижней Саксонии, а затем на два года перебрался в кресло федерального президента Германии.

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Политическая жизнь Германии
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