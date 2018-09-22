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На севере Афганистана дети подорвались на противопехотной мине

Происшествия

Погибли восемь детей, ранения получили ещё шесть

Кабул, 22 сентября 2018, 09:36 — REGNUM  На севере Афганистана восемь детей погибли и ещё шесть получили ранения в результатет подрыва противопехотной мины. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вечером 21 сентября к северу от административного центра провинции Фарьяб. Жертвами взрыва мины стали дети в возрасте от шести до 12 лет.

Местная полиция возлагает ответственность за произошедшее на боевиков из террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали произошедшее.

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Взрывы в Афганистане
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