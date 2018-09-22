Во Владивостоке ликвидирован пожар в бухте Аякс

Владивосток, , 09:37 — REGNUM Возгорание в бухте Аякс на острове Русский ликвидировано сотрудниками МЧС, сообщает 22 сентября пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Владивостока ночью, 22 сентября в 02:45 по местному времени (19:45 21 сентября по Москве). В сообщении было сказано о возгорании строительного мусора от демонтажа торговых павильонов рыбного рынка, построенного к Восточному экономическому форуму, на набережной в бухте Аякс.

Пожарные расчёты прибыли на место происшествия в 02:53 по местному времени. При осмотре места пожара, выяснилось, что горят демонтируемые конструкции торговых павильонов и строительный мусор. Распространению огня способствовал сильный ветер.

Несмотря на то, что огонь к приезду пожарного расчёта успел захватить обширную территорию, открытое горение было ликвидировано уже к 03:36.

После проливки и последующего осмотра места происшествия, пожарные расчёты в 06:29 завершили свою работу и убыли в место постоянной дислокации.

Сообщается, что общая площадь возгорания составила 500 кв. м. В ликвидации пожара приняли участие 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, что ранее пожарные ликвидировали возгорание в частном секторе села Спасское. В результате происшествия никто не пострадал. Площадь возгорания составила 50 кв. м.