Элементы конструкций павильонов ВЭФ сгорели во Владивостоке

Владивосток, , 09:14 — REGNUM Элементы конструкций демонтируемых павильонов выставки, проходившей в дни ВЭФ, вместе со строительным мусором загорелись в ночь на субботу во Владивостоке, сообщает 22 сентября ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

По сообщению ведомства, сообщение о пожаре строительного мусора демонтируемых павильонов на Университетской набережной на острове Русском поступило в 2:45 по местному времени (19:45 21 сентября мск). На место происшествия были направлены пожарные расчеты, прибывшие туда в 2:53. «Осмотр места пожара показал, что горит строительный мусор и элементы конструкций демонтируемых торговых павильонов», — говорится в сообщении приморского МЧС.

Пламя быстро распространялось из-за сильного ветра, однако, несмотря на это пожарным удалось к 3:36 по местному времени ликвидировать возгорание. Общая площадь пожара составила около 500квадратных метров, пострадавших нет.

Отметим, на Университетской набережной острова Русский во время прохождения международного Восточного Экономического форума работала выставка «Улица Дальнего востока», переназначенная для жителей Владивостока.