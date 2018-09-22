Силы ПВО ЛНР сбили беспилотник с боевым зарядом на борту

Луганск, , 08:47 — REGNUM Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с боевым зарядом на борту был сбит силами ПВО Луганской народной республики, сообщил 21 сентября на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

Филипоненко заявил, что БПЛА был сбит 20 сентября на линии боевого соприкосновения. Аппарат принадлежит одному из подразделений 72-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. БПЛА нёс на своём борту боевой заряд.

Филипоненко отметил также, что БПЛА активно применяются украинской стороной для ведения разведки и нанесения воздушных ударов по позициям Народной милиции ЛНР, в нарушение минских договорённостей.

«Заверяю украинских силовиков о бесполезности подобных действий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР готовы пресечь любые попытки противоправных действий ВСУ», — подвёл итого Филипоненко.

Кроме того, он обратился к представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и попросил отметить данное нарушение со стороны украинских войск в своих отчётах, а также дать объективную оценку режиму, на вооружении у которого стоят методы террористической войны.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о нарушении ВСУ «школьного» перемирия. В течение суток 21 сенября позиции Народной милиции дважды были обстреляны со стороны ВСУ. Огонь вёлся из гранатомётов, пулемётов и стрелкового оружия.