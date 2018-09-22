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В Иркутской области восстановили железнодорожное движение после ЧП

Происшествия

На участке Слюдянка – Ангасолка ВСЖД завершены работы по ликвидации последствий схода грузового железнодорожного состава

В Иркутской области восстановили железнодорожное движение после ЧП
Михаил Ермаков © ИА Красная Весна
Вокзал «Иркутск-Пассажирский»

Иркутск, 22 сентября 2018, 08:12 — REGNUM  Движение поездов на Восточно-Сибирской железной дороге полностью восстановлено 22 сентября, сообщает пресс-служба ВСЖД.

На участке Слюдянка — Ангасолка ВСЖД завершены работы по ликвидации последствий схода грузового железнодорожного состава.

Сход 13 вагонов грузового поезда произошел 21 сентября. Последствия происшествия были ликвидированы восстановительными составами, поднятыми со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный.

Оперативная комиссия продолжает расследование причин схода вагонов поезда, диспетчерская служба работает над восстановлением графика движения поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Иркутской области с рельсов сошли 5 вагонов с углем.

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