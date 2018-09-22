В Иркутской области восстановили железнодорожное движение после ЧП

Иркутск, , 08:12 — REGNUM Движение поездов на Восточно-Сибирской железной дороге полностью восстановлено 22 сентября, сообщает пресс-служба ВСЖД.

На участке Слюдянка — Ангасолка ВСЖД завершены работы по ликвидации последствий схода грузового железнодорожного состава.

Сход 13 вагонов грузового поезда произошел 21 сентября. Последствия происшествия были ликвидированы восстановительными составами, поднятыми со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный.

Оперативная комиссия продолжает расследование причин схода вагонов поезда, диспетчерская служба работает над восстановлением графика движения поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Иркутской области с рельсов сошли 5 вагонов с углем.