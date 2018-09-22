Жертвами урагана «Флоренс» в США стали уже 43 человека

Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Число жертв мощного ураган «Флоренс», который обрушился на Восточное побережье США, достигло 43 человек. Об этом накануне, 21 сентября, сообщает Associated Press.

Напомним, ураган «Флоренс» ударил по Восточному побережью США 14 сентября. Наиболее сильно от урагана пострадали штаты Южная и Северная Каролина.

Сильнейший ветер валил деревья, разрушал здания, также были замечены торнадо. Ураган принес с собой обильные осадки, которые вызвали подъем уровня воды в реках и подтопления.

Сперва сообщалось о 32 погибших. Теперь их число возросло до 43.

На данный момент 56 тыс. зданий остаются без электроснабжения. Сотни дорог в 17 округах Северной Каролоины перекрыты.

Власти просят граждан без крайней необходимости не покидать своих жилищ.

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