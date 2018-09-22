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В доме на Урале найдены тела трёх человек

Происшествия

Бывший полицейский расправился с женой и тёщей и затем покончил с собой?

Асбест, Свердловская область, 22 сентября 2018, 06:50 — REGNUM  В одном из частных домов свердловского Асбеста найдены тела троих человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Среди погибших две женщины 1971 и 1949 года рождения и мужчина 1974 года рождения. По одной из версий, мужчина расправился со своей супругой и с тёщей, а затем покончил с собой.

Пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых пояснил журналистам, что мужчина ранее служил в органах полиции, работал во вневедомственной охране. Что именно произошло в том доме, выяснят следователи. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Бытовые убийства
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