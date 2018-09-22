В доме на Урале найдены тела трёх человек

Асбест, Свердловская область, , 06:50 — REGNUM В одном из частных домов свердловского Асбеста найдены тела троих человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Среди погибших две женщины 1971 и 1949 года рождения и мужчина 1974 года рождения. По одной из версий, мужчина расправился со своей супругой и с тёщей, а затем покончил с собой.

Пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых пояснил журналистам, что мужчина ранее служил в органах полиции, работал во вневедомственной охране. Что именно произошло в том доме, выяснят следователи. Возбуждено и расследуется уголовное дело.