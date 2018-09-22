Аргентина заявила о «важном сигнале» при поиске затонувшей подлодки

Буэнос-Айрес, , 03:30 — REGNUM В районе поиска пропавшей аргентинской дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Сан-Хуан» был обнаружен некий «важный сигнал», заявил министр обороны страны Оскар Агуад, сообщает телеканал G1 Globo.

По его словам, американская компания Ocean Infinity, ведущая поиск сумбарины в августе, обнаружила сигнал на глубине 280 метров. Ранее поступало сообщение, что Ocean Infinity обнаружили в этом районе объект длиной 55 метров, который может быть пропавшей аргентинской ДЭПЛ.

Напомним, аргентинская подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На борту субмарины находились 44 человека. Последний сигнал был зафиксирован в 432 км от побережья Аргентины. В поисковой операции участвовали специалисты из США, России, Великобритании, Бразилии и Чили. В декабре было официально объявлено о гибели экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября представители американской компании Ocean Infinity заявили о том, что в районе поисков «Сан-Хуана» задействованы пять автономных подводных аппаратов.

Читайте ранее в этом сюжете: В ходе поисков подлодки «Сан-Хуан» найден 55-метровый объект