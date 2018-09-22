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Пассажирский поезд протаранил грузовик в Техасе

Происшествия

Информации о пострадавших в ДТП пока нет

Хьюстон, США, 22 сентября 2018, 03:25 — REGNUM  В окрестностях американского города Хьюстона (штат Техас) произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, в поезде находился 71 пассажир, информации о пострадавших в ДТП пока нет. Сообщается, что в районе аварии прекращено движение поездов и автотранспорта из-за падения линии с проводами контактной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в австрийском городе Грац произошло столкновение автобуса с поездом на железнодорожном переезде. В результате аварии погиб водитель автобуса, еще 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Среди пассажиров поезда пострадавших не было.

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Дорожно-транспортные происшествия
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