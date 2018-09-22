Суббота, 22 Сентября 2018 года
02:12:56 МСК

Шестеро пострадали при нападении на детский сад в США

Происшествия

Пострадали трое маленьких детей

Нью-Йорк, США, 22 сентября 2018, 01:39 — REGNUM  В результате нападения женщины с ножами в детском саду в Нью-Йорке получили ранения двое взрослых и трое детей. Сама нападавшая также госпитализирована с ножевыми ранениями. Об этом сообщает телеканал NBC.

Сообщается, что нападавшей оказалась работница детского сада, вооруженная двумя кухонными ножами. Она ранила в живот двух девочек, одной из которых был всего месяц, а другой — три дня. Также она ранила ребенка возрастом всего 20 дней.

Из двух пострадавших взрослых ранения в ногу получил 31-летний мужчина, а женщина получила ранения в корпус. Как сообщают врачи, их состояние оценивается как стабильное. Полиция пытается установить обстоятельства нападения, а также причины, побудившие женщину атаковать беззащитных детей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить