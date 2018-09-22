Шестеро пострадали при нападении на детский сад в США

Нью-Йорк, США, , 01:39 — REGNUM В результате нападения женщины с ножами в детском саду в Нью-Йорке получили ранения двое взрослых и трое детей. Сама нападавшая также госпитализирована с ножевыми ранениями. Об этом сообщает телеканал NBC.

Сообщается, что нападавшей оказалась работница детского сада, вооруженная двумя кухонными ножами. Она ранила в живот двух девочек, одной из которых был всего месяц, а другой — три дня. Также она ранила ребенка возрастом всего 20 дней.

Из двух пострадавших взрослых ранения в ногу получил 31-летний мужчина, а женщина получила ранения в корпус. Как сообщают врачи, их состояние оценивается как стабильное. Полиция пытается установить обстоятельства нападения, а также причины, побудившие женщину атаковать беззащитных детей.