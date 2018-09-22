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В Германии уже две недели горит полигон бундесвера

Происшествия

Объявлено чрезвычайное положение

Берлин, 22 сентября 2018, 01:19 — REGNUM  Около тысячи человек задействованы в тушении пожаров, возникших на территории полигона вооруженных сил ФРГ (бундесвер) в регионе Эмсланд, сообщает официальный сайт немецкого военного ведомства.

Сообщается, что возгорания были вызваны ранее проходившими учениями, на которых происходили артиллерийские стрельбы. После стрельб в регионе вспыхнули пожары, площадь возгорания на настоящее время составляет несколько тысяч квадратных километров.

В ликвидации огня участвуют не только военные, но и пожарные с полицейскими. Огонь не удается потушить уже две недели, в Эмсланде объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в 50 км от Берлина начались сильные лесные пожары. Властям пришлось эвакуировать сотни местных жителей из-за угрозы распространения огня. По словам местных СМИ, ситуация с тушением пожара осложнена сухой погодой, а также наличием боеприпасов со времен Второй Мировой войны, которые сохранились в почве.

Читайте ранее в этом сюжете: Лесной пожар под Берлином продолжает распространяться — СМИ

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Лесные пожары — 2018
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