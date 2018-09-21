Трое детей пострадали от удара током на железной дороге в Адыгее

Тахтамукайский район, Адыгея, , 22:59 — REGNUM В Адыгее три 12-летних ребёнка получили ожоги в результате удара током на железнодорожной дороге. Об этом сообщили 21 сентября в пресс-службе Краснодарского линейного управления на транспорте МВД России.

Инцидент произошёл на станции «Энем-1» в Тахтамукайском районе Адыгеи.

По предварительным данным, гуляя на железной дороге, местные подростки забрались на вагон-цистерну, где получили удар током от контактной сети, в результате чего их отбросило на насыпь.

Все трое были госпитализированы. Сообщается, что один из пострадавших получил ожоги 80% тела.

Подробности произошедшего в настоящее время выясняются.