Парапланерист погиб в горах Кабардино-Балкарии

Приэльбрусье, Кабардино-Балкария, , 22:33 — REGNUM Парапланерист из Московской области погиб в результате жёсткой посадки в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает 21 сентября пресс-служба регионального управления МЧС России.

«Поступила информация о том, что в Чегемском районе парапланерист из города Королёв 1961 года рождения совершил жёсткую посадку», — говорится в сообщении.

На помощь пострадавшему была направлена группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе пяти человек. Как было установлено, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сообщается, что спасатели передали тело погибшего сотрудникам правоохранительных органов.

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