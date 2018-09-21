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Парапланерист погиб в горах Кабардино-Балкарии

Происшествия

Мужчина получил смертельные травмы в результате жёсткой посадки

Приэльбрусье, Кабардино-Балкария, 21 сентября 2018, 22:33 — REGNUM  Парапланерист из Московской области погиб в результате жёсткой посадки в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает 21 сентября пресс-служба регионального управления МЧС России.

«Поступила информация о том, что в Чегемском районе парапланерист из города Королёв 1961 года рождения совершил жёсткую посадку», — говорится в сообщении.

На помощь пострадавшему была направлена группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе пяти человек. Как было установлено, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сообщается, что спасатели передали тело погибшего сотрудникам правоохранительных органов.

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