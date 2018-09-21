Три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов под Курганом

Курган, , 21:59 — REGNUM В Курганской области три человека погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов вечером 21 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По информации ведомства, ДТП произошло недалеко от населённого пункта Воскресенское Половинского района.

Сообщается, что водитель легкового автомобиля, совершив наезд на трёх человек, попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

Все пострадавшие скончались на месте происшествия. По информации телеканала «Рен ТВ», среди погибших — восьмимесячная девочка и её мать.

Обстоятельства произошедшего уточняются.