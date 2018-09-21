Обвиняемый в убийстве журналиста в Нижнем Новгороде останется под стражей

Нижний Новгород, , 20:18 — REGNUM Нижегородский районный суд продлил срок содержания под стражей блогера, обвиняемого в убийстве журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова, на один месяц. Обвиняемый и его защитник не возражали, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Отмечается, что по делу необходимо провести комплексную стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, которая назначена в ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского» на конец октября 2018 года. Затем будет получено заключение экспертов, с которым будут ознакомлены обвиняемый и защитник.

Содержание под стражей продлено до 23 октября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, тело журналиста было найдено 23 июля на строительной площадке недалеко от трамплина в районе Сенной площади. Знакомая журналиста пояснила, что тот был забит камнем до смерти, поэтому опознать его удалось только по татуировкам.

По факту убийства следственный отдел по Нижегородскому району Нижнего Новгорода регионального СУ СК России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

9 августа был задержан знакомый Дениса Суворкина. По данным «Коммерсантъ», блогера задержали после того, как его досрочно выписали из областной психиатрической больницы имени Кащенко. После убийства он, объявленный в федеральный розыск, лег на обследование. А после задержания написал явку с повинной и дал показания в качестве подозреваемого, а потом и обвиняемого.

В ходе судебного заседания об избрании меры пресечения обвиняемый заявил, что у него «параноидальный синдром» и просил отправить его под домашний арест или отпустить под залог в размере 500 тыс. рублей. Однако медицинские документы, подтверждаюшие психическое расстройство, в суде представлены не были.