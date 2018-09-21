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В мексиканском штате Синалоа введен режим ЧС из-за потопов

Происшествия

Известно о троих погибших и троих пропавших без вести

В мексиканском штате Синалоа введен режим ЧС из-за потопов
Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

Мехико, 21 сентября 2018, 20:27 — REGNUM  Власти Мексики объявили режим чрезвычайной ситуации в 11 муниципалитетах штата Синалоа из-за потопов, 21 сентября передает агентство Associated Press.

На данный момент из затопленных районов штата эвакуированы более 2000 человек, известно о троих погибших и троих пропавших без вести.

Штат Синалоа, родина одноименного наркокартеля, расположен на севере Мексики. Сильные дожди характерны для штата в осеннее время года.

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Наводнения
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