Пожар в морге Центрального клинического военного госпиталя потушен

Москва, , 19:28 — REGNUM Пожар в здании морга Центрального клинического военного госпиталя в Москве потушен. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает телеграм-канал «112».

Напомним, ранее стало известно, что горит здание морга Центрального клинического военного госпиталя, расположенное на 1-м Пехотном переулке. Сообщалось, что из-под крыши здания валил черный густой дым.

На данный момент пожар был потушен. Огонь распространился на площади в пять квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал.

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