Пятница, 21 Сентября 2018 года
19:48:20 МСК

Пожар в морге Центрального клинического военного госпиталя потушен

Происшествия

Пострадавших нет

Москва, 21 сентября 2018, 19:28 — REGNUM  Пожар в здании морга Центрального клинического военного госпиталя в Москве потушен. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает телеграм-канал «112».

Напомним, ранее стало известно, что горит здание морга Центрального клинического военного госпиталя, расположенное на 1-м Пехотном переулке. Сообщалось, что из-под крыши здания валил черный густой дым.

На данный момент пожар был потушен. Огонь распространился на площади в пять квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве горит морг Центрального клинического военного госпиталя

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в медицинских учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить