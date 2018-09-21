В Москве горит морг Центрального клинического военного госпиталя

Москва, , 19:12 — REGNUM В Москве загорелось здание морга Центрального клинического военного госпиталя. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает телеграм-канал «112».

Из-под крыши здания валит черный густой дым. Какой-либо другой информации о произошедшем пока нет. Причины возгорания неизвестны.

Здание морга Центрального клинического военного госпиталя расположено на 1-м Пехотном переулке на востоке Москвы.

Данные о жертвах или пострадавших не поступали.

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