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В Москве горит морг Центрального клинического военного госпиталя

Происшествия

Причины возгорания устанавливаются

В Москве горит морг Центрального клинического военного госпиталя
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарные работают

Москва, 21 сентября 2018, 19:12 — REGNUM  В Москве загорелось здание морга Центрального клинического военного госпиталя. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает телеграм-канал «112».

Из-под крыши здания валит черный густой дым. Какой-либо другой информации о произошедшем пока нет. Причины возгорания неизвестны.

Здание морга Центрального клинического военного госпиталя расположено на 1-м Пехотном переулке на востоке Москвы.

Данные о жертвах или пострадавших не поступали.

Читайте развитие сюжета: Пожар в морге Центрального клинического военного госпиталя потушен

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