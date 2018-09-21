На Украине загорелся автобус с детьми из реабилитационного центра

Сумы, Украина, , 18:59 — REGNUM Автобус, перевозивший детей из социально-психологического центра, загорелся на дороге в Сумской области Украины, сообщили 21 сентября в пресс-службе регионального управления Национальной полиции.

Как уточняется, инцидент произошёл в районе населённого пункта Штеповка Лебединского района.

У автобуса, направлявшегося в одно из санаторных заведений, во время движения загорелся моторный отсек. В салоне в этот момент находились 20 детей и двое сопровождавших их педагогов.

Сообщается, что все находившиеся внутри успели покинуть транспортное средство до того, как пламя распространилось на салон. При этом на приведённых фото видно, что автобус в результате сгорел полностью.

По информации ведомства, никто из пассажиров не пострадал. Дети были направлены к пункту назначения другим автобусом.