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На Украине загорелся автобус с детьми из реабилитационного центра

Происшествия

В результате инцидента никто не пострадал

Сумы, Украина, 21 сентября 2018, 18:59 — REGNUM  Автобус, перевозивший детей из социально-психологического центра, загорелся на дороге в Сумской области Украины, сообщили 21 сентября в пресс-службе регионального управления Национальной полиции.

Как уточняется, инцидент произошёл в районе населённого пункта Штеповка Лебединского района.

У автобуса, направлявшегося в одно из санаторных заведений, во время движения загорелся моторный отсек. В салоне в этот момент находились 20 детей и двое сопровождавших их педагогов.

Сообщается, что все находившиеся внутри успели покинуть транспортное средство до того, как пламя распространилось на салон. При этом на приведённых фото видно, что автобус в результате сгорел полностью.

По информации ведомства, никто из пассажиров не пострадал. Дети были направлены к пункту назначения другим автобусом.

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