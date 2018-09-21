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В челябинской шахте «Центральная» погиб ещё один рабочий

Происшествия

Ударило током

Пласт, Челябинская область, 21 сентября 2018, 18:40 — REGNUM  В челябинском городе Пласте на шахте «Центральная» погиб ещё один рабочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Тело было найдено днём 21 сентября. По предварительным данным, 30-летний мужчина погиб от удара током.

Отметим, на нынешней неделе это уже вторая гибель в шахте «Центральная». Ранее на одного из рабочих рухнул кусок породы. Мужчина погиб. 20 сентября СКР объявил о возбуждении уголовного дела по факту трагедии.

Читайте ранее в этом сюжете: СК возбудил дело после обрушения на золотодобывающей шахте под Челябинском

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