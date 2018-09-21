Пропавшая в Кирове школьница сбежала из-за «двойки» в школе

Киров, Калужская область, , 17:40 — REGNUM Выяснялись причины пропажи 8-летней школьницы из Кирова Калужской области. Девочка, которую всю ночь разыскивал огромный отряд из 300 человек, убежала из-за полученной в школе «двойки». Об этом 21 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщил следователь Кировского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Денис Амелин.

По предварительным данным, девочка воспитывается в семье матерью, бабушкой и отчимом, который строго отслеживает успеваемость ребенка в школе. Получив неудовлетворительную оценку, девочка испугалась и приняла решение не возвращаться домой.

Следователи устанавливают условия жизни и воспитания школьницы, социально-бытовые условия, назначена экспертиза на предмет выявления телесных повреждений, все обстоятельства происшествия устанавливаются. Следователи с участием специалистов проанализируют причины принятия ребенком решения об уходе, после чего дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за его воспитание. В настоящее время девочка временно помещена в реабилитационный центр, ей помогают психологи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области всю ночь на 21 сентября искали пропавшую 8-летнюю девочку, которая не вернулась домой из школы. По тревоге был подняты полицейские, задействованы кинологи с собаками. К поискам также присоединились сотрудники Росгвардии, волонтеры поисковых отрядов, соседи и знакомые семьи, представители администрации школы, родители других учеников и неравнодушные горожане. На улицы города вышли в общей сложности 300 человек.

21 сентября в 07.30 часов утра местный житель обнаружил девочку в одном из частных секторов города. Девочка пряталась в колодезном кольце, которое домовладелец приготовил для строительства канализации.

Семья пропавшей на учете подразделения по делам несовершеннолетних не состоит, жалобы в органы внутренних дел не поступали. В школе девочка характеризуется с положительной стороны. Она проживает в общежитии с отчимом и бабушкой, так как мама длительное время находится на стационарном лечении в областном центре.

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