Стрельба в челябинской школе: ранен подросток

Копейск, Челябинская область, , 17:21 — REGNUM В челябинском Копейске СКР выясняет обстоятельства травмирования 13-летнего школьника. На территории одной из школ города в него выстрелил 14-летний школьник, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Инцидент произошёл днём 21 сентября. По сведениям следователей, выстрел был из пневматического пистолета. Подросток получил касательную травму головы.

Сейчас СКР ведёт проверку. Также обстоятельства ЧП проверяют прокуратура и органы образования города. Среди прочего предстоит дать оценку и работе должностных лиц по обеспечению безопасности школьников.

Отметим, конфликты в школах, в том числе и на Урале, периодически заканчиваются травмами школьников. А в Перми в начале года двое подростков устроили поножовщину. Они напали на учеников четвёртого класса и их педагога. Несколько человек получили ранения, но всем удалось выжить.