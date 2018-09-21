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При взрыве в магазине в Донецке пострадали два человека

Происшествия

Подозреваемый в совершении взрыва задержан

Донецк, 21 сентября 2018, 17:16 — REGNUM  В результате взрыва в продовольственном магазине в Донецке днём 21 сентября, по уточнённым данным, пострадали два человека. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на местную администрацию.

«Сегодня днём произошёл взрыв в магазине, который находится на пересечении улиц Петровского и Пинтера. Предположительно, это взорвалась граната», — сообщила собеседница агентства.

Как уточняется, в результате взрыва пострадали женщина и сам подозреваемый в совершении взрыва.

По информации агентства, подозреваемый в настоящее время задержан сотрудниками МВД. Пострадавшая женщина доставлена в больницу с осколочным ранением, рваными ранами и ожогами в состоянии средней тяжести.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв произошёл в хлебном магазине возле остановки «Шахта №19» в Кировском районе Донецка. По свидетельствам очевидцев, мужчина на остановке привёл в действие ручную гранату.

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