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Нижегородский пенсионер забил до смерти 92-летнюю супругу

Происшествия

Женщина была ветераном Великой Отечественной войны

Вадский район, Нижегородская область, 21 сентября 2018, 17:16 — REGNUM  По факту смерти 92-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По подозрению в совершении преступления задержан супруг погибшей, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Супруги проживают в селе Вад. По версии следствия, 20 сентября между погибшей и ее 82-летним супругом вспыхнула ссора, в результате которой пенсионер нанес женщине множественные удары деревянным бруском по голове и в область груди. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия, мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В управлении подчеркнули, что погибшая являлась ветераном Великой Отечественной войны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, осенью 2015 года в Ставропольском крае 73-летний пенсионер убил свою 68-летнюю супругу, которая собиралась от него уйти.

10 ноября в одной их квартир города Нефтекумска обнаружено тело 68-летней женщины с многочисленными ранами, повлекшими смерть на месте происшествия. Одновременно в квартире обнаружено тело ее 73-летнего супруга.

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Бытовые убийства
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