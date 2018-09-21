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В Танзании затонул теплоход «Ньерере» на борту которого было сотни людей

Происшествия

Теплоход «Ньерере» затонул в озере Виктория на западе Танзании. Предполагается, что сотни людей погибли на судне

Додома, 21 сентября 2018, 18:34 — REGNUM  Министерство транспорта и связи Танзании сообщила, что теплоход «Ньерере» с сотнями пассажирами на борту затонул, происшествие произошло в районе Укереве.

Представители правительства также подтвердили информацию о том, что спасательные работы продолжаются.

Как сообщает танзанийское новостное агентство Habari Leo, теплоход перевозил несколько сотен пассажиров.

Региональный комиссар района Мара Адам Малима сообщил, что в спасательных операциях задействована водная полиция и морские силы. По словам Малима, пока точных данных по погибшим нет.

Теплоход «Ньерере» изготовлен в 2004 году, в 2018 году его снабдили двумя новыми двигателями. Грузоподъемность такого судна — 25 тонн.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, уже известно точно, что погибло 6 человек, 20 были спасены.

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Зарубежная хроника
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