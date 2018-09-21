Крушение парома в Танзании: Число жертв достигло 136

Додома, , 17:24 — REGNUM Уже 136 тел жертв крушения парома на озере Виктория в Танзании были извлечены спасателями с момента трагедии, 21 сентября передает агентство Reuters.

При этом число жертв может оказаться гораздо большим — по словам спасателей, из воды были спасены 37 человек, а всего на пароме находилось не менее 300 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на озере Виктория в Танзании затонул паром. Происшествие может оказаться для Танзании крупнейшей трагедией такого рода с 1996 года, когда после крушения парома утонули более 500 пассажиров.

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