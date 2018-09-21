Главного врача больницы в Грозном оштрафовали на 450 тыс. рублей

Грозный, , 16:53 — REGNUM Главный врач клинической больницы №4 города Грозного признан виновным в нарушении антикоррупционного законодательства и законов о госзакупках. Подведомственное ему учреждение осуществляло закупку товаров для нужд больницы у единственного поставщика.

При этом объем закупок на сумму не более 100 тыс. рублей значительно превышал допустимые нормы. Факт нарушения выявила прокуратура региона. В отношении главного врача больницы возбуждено 15 дел об административном правонарушении. По итогам проверки главный врач медицинского учреждения оштрафован на 450 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, с нарушениями при госзакупках для больниц столкнулись в 2018 году и в Дагестане. Так, Буйнакская центральная районная поликлиника заключила контракт на поставку лекарств с коммерческой компанией. Однако у занимавшейся торговлей фармацевтическими товарами фирмы не было лицензии на оптовую торговлю лекарственными препаратами. В результате директор компании, заключивший договоров в больницей на 14 млн рублей, попал под уголовное дело.

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