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Взрыв в хлебном магазине произошёл в Донецке

Происшествия

В результате инцидента получила ранения женщина

Взрыв в хлебном магазине произошёл в Донецке
Иллюстрация: Brighterkashmir.com
Взрыв гранаты

Донецк, 21 сентября 2018, 16:46 — REGNUM  Один человек пострадал в результате взрыва в продовольственном магазине в Кировском районе Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале WarGonzo военкора Семёна Пегова.

По предварительным данным, ранения осколками получила женщина.

Очевидцы инцидента сообщают в социальных сетях, что на расположенной возле хлебного магазина остановке «Шахта № 19» мужчина, предположительно, привёл в действие ручную гранату.

Подробности произошедшего уточняются.

Читайте развитие сюжета: При взрыве в магазине в Донецке пострадали два человека

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