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ВСУ три раза нарушили режим тишины в ЛНР

Происшествия

Обстрелы велись из минометов

ВСУ три раза нарушили режим тишины в ЛНР
Ministry of Defense of Ukraine
Солдат ВСУ

Луганск, 21 сентября 2018, 16:25 — REGNUM  Трижды нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинские каратели за сутки 20 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли населенные пункты Калиново, Сокольники и Логвиново из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в Донбассе с 29 августа 2018 года объявлено перемирие. Украинские войска нарушают договоренности и ежедневно обстреливают донбасские республики. Также Минскими соглашениями запрещено применять минометы, но ВСУ демонстративно их применяют, подвергая опасности население Донбасса.

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