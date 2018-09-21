Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением парома в Танзании

Москва, , 16:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил президенту Танзании Джону Помбе Джозефу Магуфули телеграмму с соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения парома на озере Виктория, сообщает 21 сентября пресс-служба Кремля.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского парома на озере Виктория. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в тексте телеграммы.

Напомним, паром с сотнями пассажиров на борту затонул 20 сентября в Танзании. Жертвами трагедии, по последним данным, стали 136 человек. На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция.