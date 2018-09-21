В Оренбуржье замначальника колонии подозревается в превышении полномочий

Новотроицк, Оренбургская область, , 15:43 — REGNUM В Оренбургской области в отношении заместителя начальника исправительной колонии, расположенной в Новотроицке, возбудили уголовное дело. Фигурант пока имеет статус подозреваемого, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

Заместителя начальника ИК-3 подозревают в превышении полномочий, в том числе с применением насилия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, в одном случае (август 2018 года) фигурант скрыл факт дезорганизации деятельности колонии. По словам официального представителя СУ СКР по региону, скрыта попытка неповиновения осужденных, а под дезорганизацией следует понимать применение насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного, а также угрозу применения насилия.

В период с января 2015 по август 2016 года подозреваемый и ряд сотрудников колонии совершили противоправные действия в отношения осужденных, склоняя их к сотрудничеству с администрацией ИК.

В настоящее время устанавливаются личности других сотрудников, причастных к совершению преступлений, назначен ряд судебных экспетиз и осуществляется допрос свидетелей.