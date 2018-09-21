Кусок железобетона в Петербурге приняли за авиабомбу

Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM В поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга при производстве земляных работ днем 21 сентября нашли предмет, напоминающий авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Пришлось эвакуировать людей, проживающих рядом, и выставить оцепление. К счастью, как выяснилось, находка не представляет опасности для граждан и строений.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, как только в ведомство около 14:00 мск поступила информация о подозрительной находке, на место были отправлены дежурные группы ОМОН для обследования предмета. Напомним, в их составе есть опытные взрывотехники.

«Прибыв на место, сотрудники установили, что предмет не представляет никакой опасности — это оказалась часть железобетонной конструкции конусной формы. Возможно, это элемент сваи, долго пролежавший в земле, поэтому сразу определить характер предмета было сложно», — пояснили в пресс-службе ГУ Росгвардии.

Там отметили, что полиция и власти в этой ситуации действовали правильно, организовав эвакуацию людей и оцепив территорию.

Напомним, 6 июня 2018 года на проспекте Добролюбова в Петроградском районе Санкт-Петербурга нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. 200-килограммовая немецкая авиабомба была в состоянии сильной коррозии и представляла угрозу для людей и зданий. Бомба была вывезена сотрудниками МЧС на полигон в Ленинградскую область и уничтожена.

Читайте ранее в этом сюжете: Найденную в центре Петербурга немецкую авиабомбу вывезли и уничтожили