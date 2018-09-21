Военные Йемена захватили хуситскую базу к востоку от порта «Ходейда»

Сана, , 15:29 — REGNUM Вооруженные силы Йемена, сражающиеся на стороне свергнутого президента страны Мансура Хади, захватили военную базу к востоку от порта «Ходейда», сообщает 21 сентября Al Arabia.

Оккупация была осуществлена при поддержке арабской коалиции, которая во главе с Саудовской Аравией вторглась на территорию страны.

Порт «Ходейда» представляет стратегически важное значение, поэтому обладание им особенно важно для обеих сторон конфликта.

По данным ООН, в результате блокады, осуществляемой военными и интервентами, из данного региона бежали свыше 75 тыс. семей.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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