В жилом доме под Тулой обрушился балкон с людьми

Тула, , 14:44 — REGNUM Балкон вместе с находящимися на нем людьми обрушился в жилом доме в поселке Мичуринский Тепло-Огаревского района Тульской области. Пострадали три человека. Пресс-служба СУ СКР по региону 21 сентября сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Установлено, что вечером 19 сентября хозяин квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома, вместе с сестрой и несовершеннолетним сыном вышли на балкон, который затем обрушился вместе с ними. В результате все трое получили телесные повреждения.

По данным медиков, женщине причинен вред здоровью средней тяжести, мальчику — легкий вред здоровью. Мужчина получил ушиб левого предплечья, не причинивший вреда здоровью.

СКР сообщает, что причиной обрушения балконной плиты «явилось ненадлежащее техническое обслуживание жилого многоквартирного дома, где проживали потерпевшие, сотрудниками МКП «Волчье-Дубровское ЖКХ» муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района». Именно эта компания занимается управлением домом. Сейчас следователи устанавливают, кто конкретно виноват в ЧП.