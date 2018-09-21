Пятница, 21 Сентября 2018 года
15:02:38 МСК

Суд вынес приговор жителю Саратовской области за убийство 12-летней девочки

Происшествия

Ближайшие 23 года злоумышленник проведет в колонии строго режима

Саратов, 21 сентября 2018, 14:54 — REGNUM  В Саратовской области суд приговорил жителя Красноармейска к 23 годам лишения свободы за убийство 12-летней девочки и преступлениях против ее половой свободы, сообщает 21 сентября пресс-служба регионального управления СКР.

Суд установил, что вечером 8 апреля 2018 года 25-летний житель Красноармейска в состоянии алкогольного опьянения заметил проходящую мимо девочку, которую угрозами заставил пройти вместе с ним в его квартиру, где изнасиловал ее и совершил иные действия сексуального характера.

После злоумышленник привел ребенка на участок местности возле кирпичного завода и нанес ей смертельные ранения. Тело девочки подсудимый спрятал в овраге, прикрыв сухими ветками.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Читайте также: Житель Воркуты спрятал тело своего 8-летнего сына в гараже

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить