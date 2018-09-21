Суд вынес приговор жителю Саратовской области за убийство 12-летней девочки

Саратов, , 14:54 — REGNUM В Саратовской области суд приговорил жителя Красноармейска к 23 годам лишения свободы за убийство 12-летней девочки и преступлениях против ее половой свободы, сообщает 21 сентября пресс-служба регионального управления СКР.

Суд установил, что вечером 8 апреля 2018 года 25-летний житель Красноармейска в состоянии алкогольного опьянения заметил проходящую мимо девочку, которую угрозами заставил пройти вместе с ним в его квартиру, где изнасиловал ее и совершил иные действия сексуального характера.

После злоумышленник привел ребенка на участок местности возле кирпичного завода и нанес ей смертельные ранения. Тело девочки подсудимый спрятал в овраге, прикрыв сухими ветками.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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