В Ростовской области вынесен приговор матери-убийце

Ростов-на-Дону, , 14:29 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор 32-летней жительнице Боковского района, убившей по неосторожности своего новорождённого сына. Женщине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 21 сентября.

Как полагают следователи, трагедия произошла 28 мая 2018 года. Покормив ребёнка, женщина заснула вместе с ним на диване, перекрыв рот и нос мальчика своим телом. Малыш задохнулся. Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть новорождённого наступила от механической асфиксии в результате нарушения внешнего дыхания.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Расследованием данного дела занимались сотрудники Шолоховского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в первом полугодии погибло 108 детей. 65 трагедий произошло из-за недосмотра взрослых.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Шолоховском районе за причинение смерти по неосторожности своему новорожденному сыну была осуждена 24-летняя местная жительница. Горе-мать добавляла алкоголь в бутылку с молоком, спустя месяц малыш скончался. Приговором суда ей было назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.