В Перми опечатан легкоатлетический манеж

Пермь, , 14:21 — REGNUM В Перми сегодня, 21 сентября, судебные приставы принудительно приостановили работу легкоатлетического манежа «Спартак». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю, в рамках проверки, которую проводили сотрудники прокуратуры и МЧС, выявлены многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей, в том числе детей, посещающих спортивные секции. Это и стало причиной принудительного закрытия.

С 21 сентября внутрь спорткомплекса имеют право быть допущены только собственники манежа и уполномоченные ими лица. Такое исключение сделано для того, чтобы владельцы могли устранить все замечания контрольно-надзорных ведомств.

В настоящее время манеж опечатан. Приставы намерены регулярно проверять сохранность пломб.

Добавим, манеж «Спартак» построен в 1977 году. Согласно данным информресурсов, помещения в спорткомплексе арендуют несколько муниципальных учреждений дополнительного образования. Секции посещает около 700 детей. Кроме того, центральная арена манежа служит площадкой для проведения фестивалей, концертов.